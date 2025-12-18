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Шпаргалка на полотенце помогла Сафонову отразить четыре пенальти в финале за «ПСЖ»

Алина Савинова
Матвей Сафонов.
Фото Скриншот втрансляции

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов использовал шпаргалку на полотенце во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1).

Игра команд прошла 17 декабря на стадионе «Ахмад Бин Али» в катарском Эр-Райяне. Перед серией пенальти тренер вратарей «ПСЖ» объяснил Сафонову про пенальтистов и дал ему небольшое красное полотенце со шпаргалкой. Россиянин заглядывал в него перед каждым последующим 11-метровым. Сафонов справился с ударами Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.

После матча главный тренер «Фламенго» Фелипе Луис заявил, что у него было ощущение, будто Сафонов смотрел предматчевую тренировку его команды.

26-летний Сафонов стал первым вратарем в истории футбола с четырьмя отраженными пенальти подряд в серии на турнире ФИФА.

Матвей Сафонов отразил четыре подряд пенальти в&nbsp;серии пенальти финала Межконтинентального кубка &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Фламенго&raquo; (1:1, 2:1).Как Сафонов взял четыре пенальти и установил рекорд ФИФА. Мастерски действовал по бьющим

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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Фламенго
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