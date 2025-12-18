Шпаргалка на полотенце помогла Сафонову отразить четыре пенальти в финале за «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов использовал шпаргалку на полотенце во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1).

Игра команд прошла 17 декабря на стадионе «Ахмад Бин Али» в катарском Эр-Райяне. Перед серией пенальти тренер вратарей «ПСЖ» объяснил Сафонову про пенальтистов и дал ему небольшое красное полотенце со шпаргалкой. Россиянин заглядывал в него перед каждым последующим 11-метровым. Сафонов справился с ударами Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.

После матча главный тренер «Фламенго» Фелипе Луис заявил, что у него было ощущение, будто Сафонов смотрел предматчевую тренировку его команды.

26-летний Сафонов стал первым вратарем в истории футбола с четырьмя отраженными пенальти подряд в серии на турнире ФИФА.