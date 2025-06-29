Тренер «Партизана» Благоевич заявил о желании поработать в России

Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич признался, что у него есть желание возглавить российскую команду.

— Вы хорошо говорите на русском языке, думали о работе в России?

— Я три года работал в Казахстане, так выучил русский язык. У меня есть желание поработать в России. Если есть клуб, который заинтересован во мне, то жду приглашения. Шучу. Но желание поработать в России есть.

Благоевич был назначен новым тренером «Партизана» в январе 2025 года. Его команда примет участие в BetBoom Братском Кубке с участием московского «Динамо» и ЦСКА, который состоится с 30 июня по 5 июля.