Муту сообщил, что хотел как можно быстрее приехать в Россию: «Москва — прекрасный город! Понравился и Петербург»
Тренер «Нефтчи» Адриан Муту в интервью «СЭ» ответил на вопрос об участии в Кубке PARI Премьер.
— О чем первым делом подумали, когда узнали, что надо лететь в Россию?
— Хотел приехать как можно быстрее, чтобы приступить к тренировкам. Для нас это хорошая возможность подготовиться к квалификационному раунду Лиги Конференций.
— Как вам Москва? Знаю, вы уже посетили Красную площадь.
— Прекрасный город! Я и раньше здесь бывал. Впервые приехал сюда на какой-то турнир в десять лет. Тогда мы тоже гуляли по Красной площади.
— Москва с тех пор сильно изменилась.
— В лучшую сторону! Сейчас это совершенно другой город! Огромный, куча высоких зданий. Понравился мне и Петербург. Бульвары, каналы — очень мило. К сожалению, видел там не так уж много.
«Фенербахче» с 4 очками занял третье место в товарищеском турнире. «Нефтчи», не набравший очков, остался на последней строчке. Победителем турнира стала «Црвена Звезда», а «Зенит» финишировал вторым.