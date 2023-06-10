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Сегодня, 18:45

Тренер «Майами Хит» Споэльстра заявил, что хочет посетить матчи Месси в МЛС

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра отреагировал на переход форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Это захватывающе! Двое моих сыновей только начинают увлекаться футболом, так что, надеюсь, мы сможем приобрести билет! Надеюсь, я смогу взять их с собой на несколько игр», — цитирует Споэльстру Goal.

35-летний аргентинец в июне объявил, что продолжит карьеру в «Интер Майами». Летом этого года у него истекает контракт с «ПСЖ».

Лионель Месси
Футбол
БК Майами Хит
ФК Интер Майами
Эрик Споэльстра
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