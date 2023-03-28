Тренер Казахстана объяснил, почему Зайнутдинов — «игрок Лобановского»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова.

— В первом тайме ваша команда попала под жесткий контрпрессинг датчан, с трудом выходила в атаку. Как удалось решить эту проблему после перерыва?

— Произвели замену и сделали некоторые перестановки. По Бахе были некоторые вопросы по первому тайму. Он еще не набрал оптимальную форму. До перерыва Зайнутдинов полностью не справлялся со своими обязанности, не хватало функциональной готовности.

— И что вы предприняли?

— Во втором тайме немного сдвинули его на поле. Освободили от черновой работы, так чтобы он сэкономил силы и продемонстрировал свои козыри в созидании.

— В общем, отрядили игрока ЦСКА на роль свободного художника?

— Можно и так сказать, да. Освободили его от оборонительных действий. Хотя понимали, что идем на риск. Против датчан сознательно лишаться одного футболиста при защите — это слишком большая роскошь. С другой стороны, а что нам оставалось? Соперник нас уже прижал к стене, забил два мяча. Надо было как-то реагировать. Рады, что риск оправдался.

— Вы как-то назвали Зайнутдинова «игроком Лобановского».

— Лобановский любил футболистов, которых можно было менять местами на поле без потери качества. Баху можно выпустить не на его родной позиции. Возможно, он не выдаст выдающийся матч, но и точно не провалит его. Надежен, универсален, способен закрыть любую позицию. Ценный актив для тренера.

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