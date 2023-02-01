Тренер «Бенфики» Шмидт критически высказался об Энцо Фернандесе за переход в «Челси»

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал переход полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси».

«Всегда трудно терять хорошего игрока зимой, но в матче с «Арокой» (3:0) мы показали, что и без него мы хорошая команда, что можем играть в хороший футбол, что игроки сосредоточены на том, чтобы набрать как можно больше очков, быть чемпионами. «Бенфика» намного больше, чем любой игрок. Нам нужны игроки, которые счастливы играть за «Бенфику», которые хотят этого. У нас был игрок, который хотел уйти, и клуб, готовый заплатить нужную сумму. Мы ничего не могли сделать», — приводит Record слова Шмидта.

За переход 22-летнего аргентинца «Челси» заплатил 121 миллион евро, что является рекордом для Англии.