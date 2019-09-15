Тренер БАТЭ: «Поставим двоих вратарей, или заберем Бобровского из «Флориды»

Главный тренер ФК БАТЭ Алексей Бага после матча чемпионата Белоруссии с «Городеей» (2:1) пошутил по поводу того, что может пригласить в команду хоккейного голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

— Второй матч подряд вы не угадываете с вратарями. Почему не можете определиться с основным?

— Будем ставить двоих. Отправим ходатайство в федерацию. Или Бобровского заберем из «Флориды», — цитирует Багу sport.tut.by.

30-летний Сергей Бобровский в прошлом сезоне провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Он отражал 91,3 процента бросков (коэффициент надежности — 2,58). В плей-офф у него было 10 игр, 92,5 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,41.

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