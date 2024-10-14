Тренер «Ариса» Шпилевский сообщил, что Кокорин восстановился от травмы

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего команды Александра Кокорина.

«У Александра все отлично, он восстановился от травмы. Вчера Кокорин принял участие в товарищеском матче, провел на поле 70 минут и забил два гола. Он тренируется в общей группе без ограничений и готовится к следующему матчу чемпионата», — сказал Шпилевский «СЭ».

Кокорин получил травму 30 августа во время матча против «Омонии» (1:0) в чемпионате Кипра.

В текущем сезоне 33-летний россиянин провел 2 матча и забил 1 гол.