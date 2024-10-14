Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:15

Тренер «Ариса» Шпилевский сообщил, что Кокорин восстановился от травмы

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего команды Александра Кокорина.

«У Александра все отлично, он восстановился от травмы. Вчера Кокорин принял участие в товарищеском матче, провел на поле 70 минут и забил два гола. Он тренируется в общей группе без ограничений и готовится к следующему матчу чемпионата», — сказал Шпилевский «СЭ».

Кокорин получил травму 30 августа во время матча против «Омонии» (1:0) в чемпионате Кипра.

В текущем сезоне 33-летний россиянин провел 2 матча и забил 1 гол.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
Читайте также
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Сборная Нигерии застряла в ливийском аэропорту без еды и воды
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Шахматиста родом с Украины Шевченко сняли с чемпионата Испании за мошенничество
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости