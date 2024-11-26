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Сегодня, 21:26

Тренер «Ариса» Шпилевский рассказал о будущем Кокорина

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос, был ли минувшим летом интерес к российскому форварду Александру Кокорину.

«Не думаю, что Кокорин сейчас готов куда-то уехать. Я чувствую, что головой, душой и сердцем он сейчас в «Арисе», — приводит слова Шпилевского Metaratings.ru.

С 2022 года Кокорин играет за кипрский клуб. В этом сезоне он принял участие в 8 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. По оценке Transfermarkt, стоимость 33-летнего нападающего составляет 750 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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