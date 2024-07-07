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Сегодня, 19:16

Тренер «Ариса» Шпилевский ответил на вопрос о возможности продолжить карьеру в России

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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о возможности продолжить тренерскую карьеру в России.

«Динамо» в прошлом году мною интересовалось. Если когда-нибудь буду им еще интересен и мне будет интересен этот чемпионат, то буду рад «Динамо». Но сейчас хочу развиваться только в Европе, мериться с лучшими специалистами из топ-клубов», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Арис» занял четвертое место в таблице чемпионата Кипра. В составе команды из Лимасола выступает российский нападающий Александр Кокорин, забивший девять голов в минувшем розыгрыше турнира.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Москва)
Алексей Шпилевский
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