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Шпилевский: «Кокорин 100 процентов вернется после матчей сборных, но хотелось бы раньше»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал восстановление форварда Александра Кокорина.

— Пока Саня работает по индивидуальной программе, — цитирует Шпилевского «РБ Спорт». — К ближайшей игре он не готовится. Будем надеяться, что скоро вернется, он нам нужен на 100 процентов. Саня и сам этого хочет. Но сначала надо залечить полностью его травму.

— Тогда стоит ориентироваться уже на возвращение после паузы на сборные?

— Тогда он 100 процентов вернется. Но хотелось бы пораньше.

Кокорин получил травму 30 августа во время матча против «Омонии» (1:0) в чемпионате Кипра.

Источник: РБ Спорт
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