Transfermarkt: стоимость Комличенко повысилась на один миллион евро

Рыночная стоимость российского нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко повысилась на один миллион евро, сообщает портал transfermarkt.de. Теперь 23-летний форвард оценивается в 3,5 миллиона евро, ранее эта цифра составляла 2,5 миллиона.

Комличенко в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. В мае он был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), но на поле не появился.

Россиянин является воспитанником "Краснодара".