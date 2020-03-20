Трагедия Бакамбу: бросить беременную жену и вернуться в Китай

В сложной ситуации оказался нападающий «Бэйцзин Гоань» Седрик Бакамбу. Ему поступило указание вернуться в Китай, где 18 апреля может стартовать чемпионат Поднебесной. При этом ему нужно бросить в Париже жену, которая вот-вот должна родить второго ребенка.

Но даже вернувшись в Пекин, он не сможет приступить к тренировкам. Китайцы, победившие коронавирус, теперь ввели карантин для всех прибывающих из Европы. Бакамбу придется пробыть в изоляции две недели.

«Сейчас мы все вместе в парижской квартире: я, жена и наш сын. Они должны остаться здесь, а мне нужно их покинуть, — цитирует футболиста L'Equipe. — И я понимаю, что, уехав, не буду знать, когда вновь их увижу. А жене через месяц рожать». (Александр Бобров)