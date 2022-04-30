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Сегодня, 22:50

«Трабзонспор» в седьмой раз стал чемпионом Турции

«Трабзонспор» впервые с 1984 года стал чемпионом Турции
Сергей Федоров
Корреспондент
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В рамках 35-го тура турецкой суперлиги «Трабзонспор» сыграл дома с «Антальяспором». Встреча закончилась со счетом 2:2.

Черноморский клуб опережает «Фенербахче» за три тура до конца на девять очков, но был лучше в личных встречах.

«Трабзонспор» за гарантировал себе титул чемпиона Турции, которое стало для клуба седьмым в истории и первым с 1984 года.

Также на счету команды по девять побед в Кубке и Суперкубке страны.

ФК Антальяспор
ФК Трабзонспор
ФК Фенербахче
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