«Трабзонспор» в седьмой раз стал чемпионом Турции
«Трабзонспор» впервые с 1984 года стал чемпионом Турции
В рамках 35-го тура турецкой суперлиги «Трабзонспор» сыграл дома с «Антальяспором». Встреча закончилась со счетом 2:2.
Черноморский клуб опережает «Фенербахче» за три тура до конца на девять очков, но был лучше в личных встречах.
«Трабзонспор» за гарантировал себе титул чемпиона Турции, которое стало для клуба седьмым в истории и первым с 1984 года.
Также на счету команды по девять побед в Кубке и Суперкубке страны.
Новости