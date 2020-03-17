«Трабзонспор» расторг контракт с Оби Микелом. Он пришел в клуб 9 месяцев назад

Полузащитник Джон Оби Микел покинул «Трабзонспор». Клуб расторг контракт с 32-летним нигерийцем по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт турецкой команды.

Бывший хавбек «Челси» присоединился к «Трабзонспору» в июне 2019 года и подписал соглашение до лета 2021 года.

В этом сезоне Оби Микел провел 19 матчей в чемпионате Турции, не сумел отличиться результативными действиями и получил 5 желтых карточек.