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«Трабзонспор» расторг контракт с Оби Микелом. Он пришел в клуб 9 месяцев назад

23:18
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Полузащитник Джон Оби Микел покинул «Трабзонспор». Клуб расторг контракт с 32-летним нигерийцем по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт турецкой команды.

Бывший хавбек «Челси» присоединился к «Трабзонспору» в июне 2019 года и подписал соглашение до лета 2021 года.

В этом сезоне Оби Микел провел 19 матчей в чемпионате Турции, не сумел отличиться результативными действиями и получил 5 желтых карточек.

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