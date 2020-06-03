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«Трабзонспор» подаст апелляцию в CAS на дисквалификацию в еврокубках

21:35
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«Трабзонспор» на официальном сайте сообщил, что подаст апелляцию на решение УЕФА отстранить клуб от еврокубков на один сезон.

Ранее турецкий клуб был признан виновным в нарушении финансового фэйр-плей.

- Хотя мы уважаем решение УЕФА, мы хотели бы особо подчеркнуть, что мы не согласились с решением в нашей оценке, — говорится в сообщении. - Мы заявляем, что в течение 10 дней подадим апелляцию в Спортивный арбитраж в Швейцарии на решение УЕФА.

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