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Сегодня, 18:20

Тошич рассказал о вариантах продолжения карьеры в Сербии, Казахстане и Греции

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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о вариантах продолжения игровой карьеры.

«У меня есть предложения, но я еще не определился с клубом. В конце августа точно определюсь уже, где буду дальше играть. У меня были варианты из Казахстана, Сербии и Греции, но ни одно из этих не устраивает меня. Из России никто не обращался ко мне. Жду конец трансферного окна, может еще что-то будет», — цитирует Тошича Metaratings.ru.

Последним клубом 37-летнего серба была греческая «Ламия», которую он покинул в июле нынешнего года.

В составе ЦСКА Тошич играл с 2010-го по 2017 год. В общей сложности хавбек провел 241 матч за красно-синих, в которых забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru
Зоран Тошич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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