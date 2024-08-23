Тошич рассказал о вариантах продолжения карьеры в Сербии, Казахстане и Греции

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о вариантах продолжения игровой карьеры.

«У меня есть предложения, но я еще не определился с клубом. В конце августа точно определюсь уже, где буду дальше играть. У меня были варианты из Казахстана, Сербии и Греции, но ни одно из этих не устраивает меня. Из России никто не обращался ко мне. Жду конец трансферного окна, может еще что-то будет», — цитирует Тошича Metaratings.ru.

Последним клубом 37-летнего серба была греческая «Ламия», которую он покинул в июле нынешнего года.

В составе ЦСКА Тошич играл с 2010-го по 2017 год. В общей сложности хавбек провел 241 матч за красно-синих, в которых забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу.