«Торонто» вышел в финал MLS

«Торонто» переиграл «Атланту» в матче 1/2 финала MLS (2:1). Голами у победителей Восточной конференции отметились Николя Бенезе и заменивший его во втором тайме Ник ДеЛеон.

В финале «Торонто» сыграет с «Сиэтлом».

MLS

1/2 финала

«Атланта» — «Торонто» — 1:2 (1:1)

Голы: Грессель, 4 (1:0). Бенезе, 14 (1:1). ДеЛеон, 78 (1:2).

Нереализованный пенальти: Мартинес (А), 11 (вратарь).