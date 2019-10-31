«Торонто» вышел в финал MLS
06:18
«Торонто» переиграл «Атланту» в матче 1/2 финала MLS (2:1). Голами у победителей Восточной конференции отметились Николя Бенезе и заменивший его во втором тайме Ник ДеЛеон.
В финале «Торонто» сыграет с «Сиэтлом».
MLS
1/2 финала
«Атланта» — «Торонто» — 1:2 (1:1)
Голы: Грессель, 4 (1:0). Бенезе, 14 (1:1). ДеЛеон, 78 (1:2).
Нереализованный пенальти: Мартинес (А), 11 (вратарь).
.@TorontoFC lifting that hardware! ?#ATLvTOR // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/Ndc939mEIN— Major League Soccer (@MLS) October 31, 2019
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