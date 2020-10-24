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«Только элита будет процветать». Шевченко против европейской суперлиги

09:33
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выступил против европейской суперлиги.

Ранее появилась информация, что ведущие клубы Европы могут организовать закрытый турнир. При поддержке ФИФА его планируют запустить в 2022 году.

— Идея суперлиги убьет футбол в том виде, в каком мы его знаем, — написал Шевченко в Twitter. — Такие страны, как Украина, пострадают, и только элита будет процветать. Нам нужно сосредоточиться на развитии футбола для всех.

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