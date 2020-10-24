«Только элита будет процветать». Шевченко против европейской суперлиги
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выступил против европейской суперлиги.
Ранее появилась информация, что ведущие клубы Европы могут организовать закрытый турнир. При поддержке ФИФА его планируют запустить в 2022 году.
— Идея суперлиги убьет футбол в том виде, в каком мы его знаем, — написал Шевченко в Twitter. — Такие страны, как Украина, пострадают, и только элита будет процветать. Нам нужно сосредоточиться на развитии футбола для всех.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.