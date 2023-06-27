Тимошенко рассказал, что ему было одиноко в Словакии

Российский нападающий «Родины» Иван Тимошенко рассказал о жизни в Словакии, а также признался в нежелании вновь уезжать играть в Европу.

«Было одиноко. Это была одна из причин, по которой я вернулся в Россию. Я такой человек, который тяжело переносит одиночество. Я поговорил с агентом. Руководители клуба тоже повели себя очень адекватно. Они мне сами сказали: если мне некомфортно, то можно это сказать, и никто не будет препятствовать трансферу — можно вернуться в любой российский клуб. Это сыграло свою роль. Поэтому у меня был опыт, но ничего плохого про «Подбрезова» я не могу сказать. Этот клуб мне всегда помогал в организационных вопросах, в логистике, по билетам. У меня сейчас нет предложений, но после опыта со Словакией мне не особо хочется ехать играть за границу. Только если в топ-лигу европейского футбола, и то я еще буду долго думать. Мне нравится в России, тут комфортно. Я тут могу показывать результаты, психологически мне здесь хорошо, а когда есть ментальные проблемы с одиночеством, тогда ты и на поле себя не очень хорошо показываешь», — приводит слова Тимошенко Metaratings.ru.

24-летний нападающий выступал в Словакии за «Подбрезову» с августа 2021 года по февраль 2022.

В завершившемся сезоне 24-летний нападающий провел 30 матчей за «Родину» в ФНЛ, отметился 14 голами и 3 результативными передачами. Ранее футболист выступал в составе «Черноморца».