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Сегодня, 15:22

Тимошенко рассказал, что ему было одиноко в Словакии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский нападающий «Родины» Иван Тимошенко рассказал о жизни в Словакии, а также признался в нежелании вновь уезжать играть в Европу.

«Было одиноко. Это была одна из причин, по которой я вернулся в Россию. Я такой человек, который тяжело переносит одиночество. Я поговорил с агентом. Руководители клуба тоже повели себя очень адекватно. Они мне сами сказали: если мне некомфортно, то можно это сказать, и никто не будет препятствовать трансферу — можно вернуться в любой российский клуб. Это сыграло свою роль. Поэтому у меня был опыт, но ничего плохого про «Подбрезова» я не могу сказать. Этот клуб мне всегда помогал в организационных вопросах, в логистике, по билетам. У меня сейчас нет предложений, но после опыта со Словакией мне не особо хочется ехать играть за границу. Только если в топ-лигу европейского футбола, и то я еще буду долго думать. Мне нравится в России, тут комфортно. Я тут могу показывать результаты, психологически мне здесь хорошо, а когда есть ментальные проблемы с одиночеством, тогда ты и на поле себя не очень хорошо показываешь», — приводит слова Тимошенко Metaratings.ru.

24-летний нападающий выступал в Словакии за «Подбрезову» с августа 2021 года по февраль 2022.

В завершившемся сезоне 24-летний нападающий провел 30 матчей за «Родину» в ФНЛ, отметился 14 голами и 3 результативными передачами. Ранее футболист выступал в составе «Черноморца».

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-rodiny-timoshenko-v-slovakii-bylo-odinoko-dazhe-nad-predlozheniem-iz-evropeiskoi-top-ligi-budu-dolgo-dumat-261797/
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