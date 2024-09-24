Тим Ховард заявил, что Гвардиола испортил мировой футбол

Экс-голкипер сборной США и «Эвертона» Тим Ховард призвал главного тренера американской национальной команды Маурисио Почеттино не внедрять в нее «тики-таку».

«Хосеп Гвардиола испортил футбол. Он заставил всех думать, что они могут играть в доминирующий футбол. Но это не так. Во всем мире только три команды могут делать это действительно хорошо», — сказал Ховард в эфире подкаста It's Called Soccer.

52-летний Почеттино возглавил сборную США в преддверии домашнего чемпионата мира 2026 года. Соорганизаторами турнира станут Канада и Мексика.