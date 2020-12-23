Гол Жиньяка принес «Тигрес» победу в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ
«Тигрес» обыграл «Лос-Анджелес» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ (2:1). Первый тайм обошелся без голов. После перерыва Диего Росси вывел американскую команду вперед. Однако спустя 10 минут Уго Айала сравнял счет. Победный гол на 84-й минуте забил экс-форвард сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк.
Таким образом, «Тигрес» сыграет на клубном чемпионате мира в феврале.
Лига чемпионов КОНКАКАФ
Финал
«Тигрес» (Мексика) — «Лос-Анджелес» (США) — 2:1 (0:0)
Голы: Росси, 61 (0:1). Айала, 72 (1:1). Жиньяк, 84 (2:1).
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