Гол Жиньяка принес «Тигрес» победу в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ

«Тигрес» обыграл «Лос-Анджелес» в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ (2:1). Первый тайм обошелся без голов. После перерыва Диего Росси вывел американскую команду вперед. Однако спустя 10 минут Уго Айала сравнял счет. Победный гол на 84-й минуте забил экс-форвард сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк.

Таким образом, «Тигрес» сыграет на клубном чемпионате мира в феврале.

Лига чемпионов КОНКАКАФ

Финал

«Тигрес» (Мексика) — «Лос-Анджелес» (США) — 2:1 (0:0)

Голы: Росси, 61 (0:1). Айала, 72 (1:1). Жиньяк, 84 (2:1).