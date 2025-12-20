Тиагу Силва продолжит карьеру в «Порту»

«Порту» согласовал контракт с 41-летним Тиагу Силвой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб подпишет соглашение с защитником до конца июня 2026 года с опцией продления еще на один год.

Силва выступал за «Порту» на старте карьеры — с января по июль 2005 года. Тогда он выступал за вторую команду клуба, а затем перешел в московское «Динамо».

Тиагу Силва также выступал за «Жувентуде», «Милан», «ПСЖ» и «Челси». Последней командой защитника был бразильский «Флуминенсе» — 18 декабря 2025 года футболист расторг контракт с клубом из-за желания вернуться в европейский футбол.