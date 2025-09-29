Футбол
29 сентября, 19:29

The Guardian: команды из Израиля могут отстранить только от турниров УЕФА

Алина Савинова

Израильские клубы и сборные могут быть исключены из турниров под эгидой УЕФА, однако запрет не затронет соревнования, которые проводятся в сотрудничестве с ФИФА, сообщает The Guardian.

Как отмечает источник, на этой неделе состоится голосование исполкома УЕФА, по итогам которого мужская и женская сборные Израиля будут отстранены от участия в Лиге наций-2025/26, а «Маккаби» из Тель-Авива — от матчей в Лиге Европы.

Однако Израиль продолжит играть в отборе чемпионата мира-2026, поскольку ЧМ проводится под эгидой ФИФА, а в зону ответственности УЕФА входит только организация квалификационного турнира.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что приложат все усилия, чтобы сборную Израиля отстранили от участия в чемпионате мира. Команда выступает в группе I европейского отборочного турнира ЧМ-2026 и занимает третье место в таблице с 9 очками в 5 матчах.

