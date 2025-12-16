The Best FIFA 2025: номинанты на премию за лучший гол

Церемония вручения премии The Best FIFA Football Awards 2025 пройдет во вторник, 16 декабря. Мероприятие состоится в Дохе (Катар), начало — в 20.00 по московскому времени. Среди прочего будет назван автор лучшего гола.

Номинанты на премию Пушкаша (лучший гол сезона)

Алеррандро, «Витория» — «Крузейро», 20 августа 2024

Алессандро Дейола, «Кальяри» — «Венеция», 18 мая 2025

Педро де ла Вега, «Круз Азул» — «Сиэтл Саундерс», 31 июля 2025

Сантьяго Монтьель, «Индепендьенте» — «Индепендьенте Ривадавия», 11 мая 2025

Амр Насер, «Аль-Ахли» — «Фарко», 17 апреля 2025

Карлос Оррантия, «Керетаро» — «Атлас», 16 апреля 2025

Лукас Рибейро, «Мамелоди Сандаунс» — «Боруссия» Дортмунд, 21 июня 2025

Деклан Райс, «Арсенал» — «Реал», 8 апреля 2025

Ризки Ридхо, «Персия» -«Арема», 9 марта 2025

Кевин Родригес, «Касымпаша» — «Ризеспор», 9 февраля 2025

Ламин Ямаль, «Эспаньол» — «Барселона», 15 мая 2025

В прямом эфире церемонию покажет сайт ФИФА. «СЭ» ведет текстовую трансляцию шоу The Best FIFA 2025.