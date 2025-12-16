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16 декабря 2025, 14:00

The Best FIFA 2025: номинанты на премию за лучший гол

Обладатель премии Пушкаша определится на церемонии The Best FIFA 2025
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Церемония вручения премии The Best FIFA Football Awards 2025 пройдет во вторник, 16 декабря. Мероприятие состоится в Дохе (Катар), начало — в 20.00 по московскому времени. Среди прочего будет назван автор лучшего гола.

Церемония вручения премии The Best FIFA Football Award 16&nbsp;декабря 2025 года.Премия The Best — ФИФА назовет лучшего игрока года: онлайн-трансляция

Номинанты на премию Пушкаша (лучший гол сезона)

  • Алеррандро, «Витория» — «Крузейро», 20 августа 2024
  • Алессандро Дейола, «Кальяри» — «Венеция», 18 мая 2025
  • Педро де ла Вега, «Круз Азул» — «Сиэтл Саундерс», 31 июля 2025
  • Сантьяго Монтьель, «Индепендьенте» — «Индепендьенте Ривадавия», 11 мая 2025
  • Амр Насер, «Аль-Ахли» — «Фарко», 17 апреля 2025
  • Карлос Оррантия, «Керетаро» — «Атлас», 16 апреля 2025
  • Лукас Рибейро, «Мамелоди Сандаунс» — «Боруссия» Дортмунд, 21 июня 2025
  • Деклан Райс, «Арсенал» — «Реал», 8 апреля 2025
  • Ризки Ридхо, «Персия» -«Арема», 9 марта 2025
  • Кевин Родригес, «Касымпаша» — «Ризеспор», 9 февраля 2025
  • Ламин Ямаль, «Эспаньол» — «Барселона», 15 мая 2025

В прямом эфире церемонию покажет сайт ФИФА. «СЭ» ведет текстовую трансляцию шоу The Best FIFA 2025.

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ФИФА
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