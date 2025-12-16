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The Best FIFA 2025: номинанты на премию лучшему тренеру

Лучший тренер года определится на церемонии The Best FIFA 2025
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Церемония вручения премии The Best FIFA Football Awards состоится во вторник, 16 декабря. Мероприятие пройдет в Дохе (Катар), начало — в 20.00 по московскому времени.

Церемония вручения премии The Best FIFA Football Award 16&nbsp;декабря 2025 года.Премия The Best — ФИФА назовет лучшего игрока года: онлайн-трансляция

Капитаны и тренеры национальных команд, журналисты и болельщики голосованием определили лучших футболиста, тренера и символическую сборную, вратаря и автора гола у мужчин и женщин по итогам года с августа 2024 по август 2025 года.

В список номинантов на приз лучшему тренеру вошли Хавьер Агирре (сборная Мексики), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»), Роберто Мартинес (сборная Португалии) и Арне Слот («Ливерпуль»).

В прямом эфире церемонию покажет сайт ФИФА. «СЭ» ведет текстовую трансляцию шоу The Best FIFA 2025.

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ФИФА
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