The Best FIFA 2025: номинанты на премию лучшему тренеру

Лучший тренер года определится на церемонии The Best FIFA 2025

Церемония вручения премии The Best FIFA Football Awards состоится во вторник, 16 декабря. Мероприятие пройдет в Дохе (Катар), начало — в 20.00 по московскому времени.

Капитаны и тренеры национальных команд, журналисты и болельщики голосованием определили лучших футболиста, тренера и символическую сборную, вратаря и автора гола у мужчин и женщин по итогам года с августа 2024 по август 2025 года.

В список номинантов на приз лучшему тренеру вошли Хавьер Агирре (сборная Мексики), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»), Роберто Мартинес (сборная Португалии) и Арне Слот («Ливерпуль»).

В прямом эфире церемонию покажет сайт ФИФА. «СЭ» ведет текстовую трансляцию шоу The Best FIFA 2025.