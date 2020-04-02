Тевес заявил, что футболисты могут спокойно прожить год без зарплаты

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес считает, что урезание или сокращение зарплат футболистам не будет для них иметь критического значения.

— Футболист может прожить шесть месяцев или год, не получая заработную плату, — цитирует Тевеса ESPN со ссылкой на America TV. — Мы не в таком отчаянии, как те, кто живет с детьми каждый день, которым приходится выходить из дома в шесть часов утра и возвращаться в семь часов вечера, чтобы прокормить семью.

Мы не являемся примером в этом случае. Мы должны помогать. Мне легко говорить из дома, зная, что у меня есть еда для моих детей.