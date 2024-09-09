Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:55

Терехин считает, что Миранчук может уйти из «Сьона» на повышение уже через полгода

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной России Олег Терехин прокомментировал переход Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Наверное, Миранчук с агентом искали варианты, но, кроме этого, ничего не было. Не знаю, было ли ошибкой не продлить контракт с «Локомотивом», но, наверное, «Сьон» — это крайний вариант. Хотели как лучше. Возможно, изначально у них были варианты с более выгодными условиями, но сорвалось. В «Локомотив» уже дороги назад не было. Но, может, это будет трамплинчиком в другой чемпионат или клуб. Ничего страшного, поиграет в Швейцарии. Особо не удивлен, что Миранчук оказался там, ведь топ-клубы на него не претендовали. Играть-то надо где-то.

Может, Миранчук сейчас заиграет и уже зимой перейдет в другой клуб. Мне кажется, наверняка перейдет. Почему бы и нет, даже за полгода. Ну, может, через год. Ничего страшного, что в следующем году ему 30. Люди и до 40 играют, если держат себя в тонусе. Не проблема", — цитирует Терехина Legalbet.

«Сьон» объявил о трансфере Миранчука 9 сентября, контракт с 28-летним футболистом рассчитан до лета 2026 года.

После 6 туров чемпионата Швейцарии «Сьон» с 10 очками на счету занимает 6-е место в турнирной таблице.

Антон Миранчук
Олег Терехин
ФК Сьон
Читайте также
Новичок ЦСКА Исхаков забил первый гол в КХЛ
Звезды КВН выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова
Сын Героя России Родобольского заявил, что у отца была сердечная недостаточность
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости