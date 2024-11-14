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Сегодня, 05:08

Тедеско: «Лукаку — настоящий лидер»

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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско порассуждал о нападающих команды Ромелу Лукаку и Лоисе Опенде перед матчем 5-го тура Лиги наций с национальной командой Италии.

«Включить в атаку сразу Лукаку и Опенду? Вариантов множество. Лоис, очевидно, один из самых важных наших нападающих. Лукаку — настоящий лидер, его присутствие на поле всех заряжает и вдохновляет», — цитирует Тедеско пресс-служба УЕФА.

31-летний Лукаку провел за сборную Бельгии 113 матчей, забил 92 гола и отдал 14 результативных передач. На счету 24-леднего Опенды 3 гола и 1 результативный пас в 24 матчах за Бельгию.

Бельгийцы и Итальянцы встретятся на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе 14 ноября. Игра стартует в 22:45 по московскому времени.

Источник: UEFA
Ромелу Лукаку
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
Лоис Опенда
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