Тедеско может возглавить бельгийский «Стандард»
Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Стандард», сообщает Le Soir.
По информации источника, 36-летний немец является одним из кандидатов на замену Мбайе Лейе, который ранее был отправлен в отставку. Сообщается, что другими претендентами являются Сабри Лямуши, который в данный момент находится без клуба, а также Александр Блессин, тренирующий «Остенде».
Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по июнь 2021 года. Специалист покинул московский клуб по окончании контракта, при нем команда заняла второе место в чемпионате России по итогам сезона-2020/21.
«Стандард» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии с 13 очками в 10 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.lesoir.be/398862/article/2021-10-06/voici-les-trois-pistes-du-standard-pour-succeder-mbaye-leye
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