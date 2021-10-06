Тедеско может возглавить бельгийский «Стандард»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Стандард», сообщает Le Soir.

По информации источника, 36-летний немец является одним из кандидатов на замену Мбайе Лейе, который ранее был отправлен в отставку. Сообщается, что другими претендентами являются Сабри Лямуши, который в данный момент находится без клуба, а также Александр Блессин, тренирующий «Остенде».

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по июнь 2021 года. Специалист покинул московский клуб по окончании контракта, при нем команда заняла второе место в чемпионате России по итогам сезона-2020/21.

«Стандард» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии с 13 очками в 10 матчах.