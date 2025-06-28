TEAMtalk: Дьекереш готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш все еще может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает TEAMtalk.

Шведский футболист уведомил манчестерский клуб о готовности присоединиться к команде, несмотря на интерес со стороны других клубов. Ранее сообщалось, что им интересовался «Арсенал».

В прошлом сезоне 27-летний Дьекереш сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 54 гола и отдав 13 результативных передач. Его действующий контракт с «Спортингом» рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.