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Татаев получал в «Краснодаре-2» больше, чем сейчас в «Младе Болеслав»

11:58
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Защитник чешского клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев отметил, что его нынешняя зарплата меньше той, что он получал в «Краснодаре-2».

— Могу сказать, что в «Краснодаре-2» получал больше, чем сейчас в «Младе», — цитирует RT Татаева. — К тому же жизнь в Чехии дороже. Да и зарплаты в чешском футболе небольшие. Но сразу сказал, что согласен на любые деньги, главное — проявить себя в Европе. Нужно сначала потерпеть, а деньги придут.

Для меня это шаг вперед. Слухи об интересе ко мне ходили давно, но афишировать эту информацию было нельзя. Когда последовало официальное предложение, в «Краснодаре» предложили подумать. Пришёл к выводу, что так будет лучше для развития моей карьеры. В клубе пошли навстречу и не чинили никаких препятствий.

11 декабря «Млада Болеслав» выкупила Татаева у «Краснодара». Ранее 21-летний защитник выступал за чешский клуб на правах аренды,

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/699066-tataev-prichiny-uhod-krasnodar

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