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Сегодня, 16:16

Тарханов — о словах Кокорина про тюрьму: «Если нет головы, то добро пожаловать в СИЗО, но лучше забивать голы»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов отреагировал на слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина, заявившего, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Нужно доказывать на футбольном поле, что ты мужчина, а не пробивать головы стульями. Тут он немного перегнул. Мне кажется, это была больше шутка от него. Хорошая школа — это усердная работа, учеба, спорт, карьера и так далее. А в СИЗО посидеть лучше никому не рекомендовать. Если нет головы, то добро пожаловать в СИЗО, но лучше забивать голы», — цитирует Тарханова Sport24.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-01-tarkhanov-o-slovakh-kokorina-yesli-net-golovy-dobro-pozhalovat-v-sizo-no-luchshe-zabivat-goly

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

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Интер 1
Аталанта 0
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26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Александр Кокорин
Футбол
Александр Тарханов
0
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