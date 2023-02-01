Тарханов — о словах Кокорина про тюрьму: «Если нет головы, то добро пожаловать в СИЗО, но лучше забивать голы»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов отреагировал на слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина, заявившего, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Нужно доказывать на футбольном поле, что ты мужчина, а не пробивать головы стульями. Тут он немного перегнул. Мне кажется, это была больше шутка от него. Хорошая школа — это усердная работа, учеба, спорт, карьера и так далее. А в СИЗО посидеть лучше никому не рекомендовать. Если нет головы, то добро пожаловать в СИЗО, но лучше забивать голы», — цитирует Тарханова Sport24.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.