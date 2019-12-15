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Такой реакции позавидуют лучшие вратари: юный голкипер «Фламенго» отразил 7 ударов подряд

22:35
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Голкипер детской команды «Фламенго» продемонстрировал чудеса на линии ворот в матче финала юношеского турнира.

В одном из эпизодов в ворота «Фламенго» был назначен пенальти. Вратарь отразил 11-метровый удар, а затем выполнил шесть сэйвов подряд во время последующих добиваний.

Видеоролик приобрел большую популярность в сети.

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