Такой реакции позавидуют лучшие вратари: юный голкипер «Фламенго» отразил 7 ударов подряд

Голкипер детской команды «Фламенго» продемонстрировал чудеса на линии ворот в матче финала юношеского турнира.

В одном из эпизодов в ворота «Фламенго» был назначен пенальти. Вратарь отразил 11-метровый удар, а затем выполнил шесть сэйвов подряд во время последующих добиваний.

Видеоролик приобрел большую популярность в сети.