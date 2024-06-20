Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:34

Тагыберген заявил, что задача «Ордабасы» заключается в выходе в группу Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Капитан команды «Ордабасы» Асхат Тагыберген заявил, что задача команды в сезоне-2024/25 является в выходе в групповой этап Лига чемпионов.

«Мы постараемся не ударить в грязь лицом. Мы ведь не только «Ордабасы» будем представлять в Лиге чемпионов, а, можно сказать, будем защищать имидж всего казахстанского футбола. Мы сделаем все возможное, чтобы пробиться в групповой этап. Хочется, конечно, в первую очередь попасть в группу Лиги чемпионов, но если нет, то сделаем все, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы или Лиги конференций. Но подчеркну: первостепенная задача — это группа Лиги чемпионов», — цитирует Тагыбергена Legalbet.kz.

«Ордабасы» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.

Источник: https://legalbet.kz/news/16531583/
ФК Ордабасы
0
Читайте также
«Матч ТВ» отстранил комментатора за фразу о «шмарах» в прямом эфире
Сербия может сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию
Один человек погиб и не менее 14 пострадали во время урагана в Москве
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
AFP сообщило более чем об 1 тыс. погибших во время хаджа в Саудовской Аравии
Кинолог рассказал о сложном характере подаренных Путину в КНДР собак
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кокорин: «Цель «Ариса» на новый сезон — вернуть лицо, которое мы чуть уронили»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости