Тагыберген заявил, что задача «Ордабасы» заключается в выходе в группу Лиги чемпионов

Капитан команды «Ордабасы» Асхат Тагыберген заявил, что задача команды в сезоне-2024/25 является в выходе в групповой этап Лига чемпионов.

«Мы постараемся не ударить в грязь лицом. Мы ведь не только «Ордабасы» будем представлять в Лиге чемпионов, а, можно сказать, будем защищать имидж всего казахстанского футбола. Мы сделаем все возможное, чтобы пробиться в групповой этап. Хочется, конечно, в первую очередь попасть в группу Лиги чемпионов, но если нет, то сделаем все, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы или Лиги конференций. Но подчеркну: первостепенная задача — это группа Лиги чемпионов», — цитирует Тагыбергена Legalbet.kz.

«Ордабасы» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.