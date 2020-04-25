Таджикистан приостановил массовые мероприятия
В Таджикистане с 25 апреля в соответствии с решением республиканского штаба по профилактике коронавируса запрещено проведение всех видов массовых мероприятий таких, как собрания и семинары, спортивные мероприятия, показы представлений в кинотеатрах и театрах, сообщает «Ховар».
Это решение ставит под вопрос возможное продолжение розыгрыша чемпионата Таджикистана по футболу.
Также временно запрещен экспорт всех видов зерновых и бобовых культур и другого продовольствия.
По состоянию на полдень 25 апреля, в Таджикистане официально не объявлено ни об одном диагностированном в стране случая заражения коронавирусом.
Дополнительная информация:
https://khovar.tj/rus/2020/04/srochnaya-novost-v-tadzhikistane-zapretili-eksport-prodovolstvennyh-tovarov-i-organizatsiyu-massovyh-meropriyatij-shkolnikov-otpravili-na-kanikuly/