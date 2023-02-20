Артем Овсянников: «Планирую направить в «Базель» письмо, чтобы они улучшили организацию продажи билетов»

Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» Артем Овсянников, который подвергся нападению болельщиков на матче «Базеля», в комментарии для «СЭ» отреагировал на извинения швейцарского клуба.

«Я принимаю извинения «Базеля». Считаю, что они действовали максимально корректно. Планирую направить им официальное письмо, где попрошу о том, чтобы они предприняли меры, как можно лучше организовать продажу билетов. Потому что в тот момент, когда я покупал билет, я не получил ни одного предупреждения о том, что это фан-сектор и что на стадионе снимать нельзя. Это недопустимо. Для безопасности посещения этого стадиона в будущем с этим нужно разобраться», — сказал Овсянников «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что в Базеле на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» болельщики совершили нападение во время матча 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт».