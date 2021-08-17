Сын Это'О пройдет просмотр в «Бенфике»
18:46
Португальская «Бенфика» взяла на просмотр нападающего юниорской сборной Камеруна, сына бывшего нападающего «Барселоны» и «Анжи» Самюэля Это'О Этьена.
Тренерский штаб «орлов» пока не определился, будут ли подписывать 18-летнего игрока, сообщает Record.
Отметим, что контракт футболиста принадлежит испанскому «Овьедо». Преимущественно он выступает за молодежную команду.
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