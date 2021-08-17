Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Сын Это'О пройдет просмотр в «Бенфике»

18:46
Этьен Это О. Фото Twitter
Этьен Это О. Фото Twitter
Теги:

Португальская «Бенфика» взяла на просмотр нападающего юниорской сборной Камеруна, сына бывшего нападающего «Барселоны» и «Анжи» Самюэля Это'О Этьена.

Тренерский штаб «орлов» пока не определился, будут ли подписывать 18-летнего игрока, сообщает Record.

Отметим, что контракт футболиста принадлежит испанскому «Овьедо». Преимущественно он выступает за молодежную команду.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Силы вице-президента Афганистана начали бои с талибами
Погибшая в ДТП с байкером в Москве была на 8-м месяце беременности
Фото: На картах Google обнаружили разбившееся НЛО
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд