Супергол Руни принес "Ди Си Юнайтед" победу над "Орландо Сити"

"Ди Си Юнайтед" переиграл "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата MLS (1:0). Единственный мяч на 10-й минуте забил Уэйн Руни. 33-летний англичанин со своей половины поля поразил ворота соперника, воспользовавшись тем, что вратарь далеко вышел.
MLS
Регулярный чемпионат
"Ди Си Юнайтед" - "Орландо Сити" - 1:0 (1:0)
Гол: Руни, 10.
Для Руни этот гол стал 11-м в этом сезоне во всех турнирах за американский клуб.
WAYNE ROONEY FROM PAST MIDFIELD!!!! pic.twitter.com/dJ5BriAOx3— Major League Soccer (@MLS) 27 июня 2019 г.
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