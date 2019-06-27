Супергол Руни принес "Ди Си Юнайтед" победу над "Орландо Сити"

"Ди Си Юнайтед" переиграл "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата MLS (1:0). Единственный мяч на 10-й минуте забил Уэйн Руни​. 33-летний англичанин со своей половины поля поразил ворота соперника, воспользовавшись тем, что вратарь далеко вышел.

MLS

Регулярный чемпионат

"Ди Си Юнайтед" - "Орландо Сити" - 1:0 (1:0)

Гол: Руни, 10.

Для Руни этот гол стал 11-м в этом сезоне во всех турнирах за американский клуб.