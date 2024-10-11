Сульшер отказался возглавить сборную Дании из-за переговоров с топ-клубом

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер отказался возглавить сборную Дании, сообщает Tipsbladet.

По информации источника, причиной отказа стали переговоры 51-летнего специалиста с топ-клубом.

Последним местом работы Сульшера был «Манчестер Юнайтед», который он тренировал с 2018 по 2021 год. Изначально норвежец стал исполняющим обязанности главного тренера манкунианцев, но затем возглавил команду на постоянной основе.