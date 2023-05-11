Сулейманову грозит дисквалификация на 12 матчей за драку в матче чемпионата Израиля

Нападающий «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов может получить дисквалификацию на 12 матчей из-за участия в драке.

Инцидент произошел в матче 33-го тура чемпионата Израиля против «Маккаби» из Хайфы (1:2). Сулейманов в ходе потасовки дал пощечину полузащитнику соперников Долеву Хазизе.

Трибунал Израильской футбольной ассоциации (IFA) потребовал дисквалификацию на 12 матчей для Сулейманова по причине хулиганства, причинения вреда игроку сопернику и участия в массовой драке.

23-летний Сулейманов выступает за израильский клуб на правах аренды из «Краснодара». В текущем сезоне он провел 35 матчей в составе «Хапоэля», забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

После 34 туров «Маккаби» Хайфа с 78 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Израиля, опережая «Хапоэль» Беэр-Шева на 4 очка.