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Сегодня, 00:36

Сулейманову грозит дисквалификация на 12 матчей за драку в матче чемпионата Израиля

Мария Гусева
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Нападающий «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов может получить дисквалификацию на 12 матчей из-за участия в драке.

Инцидент произошел в матче 33-го тура чемпионата Израиля против «Маккаби» из Хайфы (1:2). Сулейманов в ходе потасовки дал пощечину полузащитнику соперников Долеву Хазизе.

Трибунал Израильской футбольной ассоциации (IFA) потребовал дисквалификацию на 12 матчей для Сулейманова по причине хулиганства, причинения вреда игроку сопернику и участия в массовой драке.

23-летний Сулейманов выступает за израильский клуб на правах аренды из «Краснодара». В текущем сезоне он провел 35 матчей в составе «Хапоэля», забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

После 34 туров «Маккаби» Хайфа с 78 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Израиля, опережая «Хапоэль» Беэр-Шева на 4 очка.

Магомед-Шапи Сулейманов
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Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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