Судья в Египте использовал смартфон для отмены пенальти
Сегодня судейский комитет Египетской футбольной ассоциации отстранил на неопределенный срок четырех арбитров, работавших 16 апреля на матче первенства страны во втором дивизионе «Танта» — «Телеком» (1:1).
Работы лишились судья Абдулазиз Эль-Саед, ассистенты Валид Мамдух и Шихаб Рашид, а также резервный Хоссам Хассан.
Причиной такого наказания стали действия арбитров. В одном из эпизодов первого тайма Эль-Саед после подсказки Рашида назначил пенальти в пользу «Телекома». В знак протеста против такого решения почти все игроки «Танты» ушли с поля.
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Судейство
27 окт 14:05
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