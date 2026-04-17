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Судейство

Судья в Египте использовал смартфон для отмены пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор

Сегодня судейский комитет Египетской футбольной ассоциации отстранил на неопределенный срок четырех арбитров, работавших 16 апреля на матче первенства страны во втором дивизионе «Танта» — «Телеком» (1:1).

Работы лишились судья Абдулазиз Эль-Саед, ассистенты Валид Мамдух и Шихаб Рашид, а также резервный Хоссам Хассан.

Причиной такого наказания стали действия арбитров. В одном из эпизодов первого тайма Эль-Саед после подсказки Рашида назначил пенальти в пользу «Телекома». В знак протеста против такого решения почти все игроки «Танты» ушли с поля.

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