Судья на линии извинился перед Тихоновым за незасчитанный гол

Арбитр на линии Шаптай Нехенья публично признал свою ошибку и извинился перед Тихоновым, взяв всю вину на себя. По словам Нехеньи, главный арбитр не засчитал гол лишь потому, что боковой судья поднял флажок, зафиксировав офсайд. В ближайшие дни специальная комиссия федерации футбола Израиля намерена разобрать этот инцидент и вынести наказание виновнику происшествия, ибо оплошность Нехеньи повлияла на исход матча, в котором "Маккаби", как уже сообщал "СЭ", уступил - 0:1.