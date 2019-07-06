Суд Румынии присудил клубу 4-го дивизиона почти все титулы "Стяуа", включая Кубок чемпионов

В Румынии завершился судебный спор клуба высшего дивизиона ФКСБ и представителя четвертого дивизиона "Стяуа". Суд постановил считать последний правопреемником "Стяуа", таким образом, ФКСБ лишился всех трофеев, завоеванных до 2003 года: 21 чемпионского титула, 20 Кубков страны, 4 Суперкубков, а также победы в Кубке чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Все они официально принадлежат новому "Стяуа", который был создан после смены собственника в 1998 году. Ранее "Стяуа" был армейским клубом, аналогом российского ЦСКА. Новый клуб был также создан при поддержке министерства обороны.

В 2017 году "Стяуа" из высшей лиги был переименован из-за конфликта интересов в ФКСБ.

Таким образом, после решения суда у ФКСБ осталось 5 чемпионств, 2 Кубка, 2 Суперкубка Румынии и 2 Кубка лиги.