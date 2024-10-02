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Суд разрешил перенести тело Диего Марадоны в мавзолей в Буэнос-Айресе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Диего Марадона.
Фото Global Look Press

Суд аргентинского города Сан-Исидро разрешил перенести тело легендарного футболиста Диего Марадоны в строящийся мавзолей в центре Буэнос-Айреса, сообщает Clarin.

Разрешение на перенос тела запросили дочери Марадоны Дальма и Джаннина.

«Поскольку перенос тела запрошен по гуманитарным и эмоциональным причинам, и речь идет о том, чтобы предоставить родственникам и всем желающим прийти и выразить соболезнования или отдать дань памяти близкому человеку, если перенос останков никаким образом не поставид под угрозу их сохранность, нет оснований для отклонения запроса», — говорится в заявлении суда.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. В настоящий момент Марадона похоронен на частном кладбище в пригороде Буэнос-Айреса, закрытом для посещения. Строительство мавзолея, в который планируется перенести прах футболиста, должно завершиться в 2025 году.

Диего Марадона — чемпион мира-1986 в составе сборной Аргентины. На клубном уровне он выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Ньюэллс Олд Бойз», «Барселону», «Наполи» и «Севилью». Футболист дважды становился чемпионом Италии, а также по одному разу выигрывал Кубок, Суперкубок и Кубок лиги Испании, Кубок и Суперкубок Италии и Кубок УЕФА.

Марадона считается одним из лучших футболистов XX века.

Диего Марадона
Футбол
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