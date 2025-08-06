Футбол
6 августа, 14:45

Суд отменил штраф за критику арбитров. В Коста-Рике оправдали футбольного тренера

Александр Бобров
Шеф-редактор
Хосе Джаконе.
Фото ФК «Саприсса»

Как стало известно «СЭ», Конституционный суд Коста-Рики постановил, что штраф в 1 миллион колонов (примерно 160 тысяч рублей), наложенный в феврале этого года на тогдашнего тренера «Саприссы» Хосе Джаконе за критику судейства, нарушает свободу слова и косвенно влияет на право людей получать информацию.

Как сообщают местные СМИ, суд постановил, что «дисциплинарное наказание представляет собой непропорциональное и незаконное ограничение фундаментального права на свободу выражения мнений», и поэтому отменил штраф и обязал Федерацию футбола Коста-Рики оплатить судебные издержки, ущерб и штрафные санкции.

Суд подчеркнул, что обычно не принято вмешиваться в дисциплинарные дела частных спортивных организаций, но в данном случае возникла такая необходимость из-за предполагаемого нарушения такого фундаментального права, как свобода выражения мнений.

«Изучив высказывания, судьи пришли к выводу, что комментарии тренера содержали резкую критику, но не относились к оскорблениям и не содержали призывов к насилию. Следовательно, они защищены правом на свободу выражения мнений в соответствии с национальными и международными стандартами», — говорится в заявлении суда.

Джаконе был наказан дисциплинарным комитетом федерации за высказывания о судействе, сделанные в оскорбительной манере на послематчевой пресс-конференции.

