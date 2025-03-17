Суд Амстердама с 2024 года не может назначить даты заседаний по делу Промеса

В апелляционном суде Амстердама с 2024 году не могут назначить даты заседаний по делу бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«На данный момент новая дата следующего заседания неизвестна», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Дилана де Хаана.

В декабре в суде сообщали, что даты по делу Промеса могут назначить в 2025 году.

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й и с 2021 по 2024 год. 33-летний игрок находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды.

На родине футболиста приговорили к 7,5 года тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков и к полутора годам за нападение на человека с ножом. Сейчас Квинси выступает за клуб второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».