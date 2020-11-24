Страны, блокирующие Катар, примут участие в Арабском кубке-2021

Объявлен состав участников Арабского кубка-2021, который пройдет в рамках подготовки Катара к чемпионату мира-2022. Примечательно, что на турнир заявлены страны, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром в 2017 году: Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ и Йемен.

Полностью состав участников выглядит следующим образом:

Азия: Катар, Бахрейн, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.

Африка: Алжир, Джибути, Египет, Коморы, Ливия, Мавритания, Марокко, Сомали, Судан и Тунис.

— Мы очень рады, что 22 команды, представляющие Арабский мир, согласились принять участие в турнире, и мы с нетерпением ждем, когда лучшие сборные региона соберутся в Катаре, чтобы определить чемпиона, — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино. — Используя силу футбола, это событие объединит более 450 миллионов людей из всего региона, и, мы уверены, что Арабский Кубок ФИФА позволит почувствовать эмоции и усилит ожидание приближающегося чемпионата мира, который впервые пройдет на Ближнем Востоке и Арабском мире в 2022 году.