Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 06:06

Джеррард — о Месси и Роналду: «Я не могу выбирать между ними, они оба легенды»

Джеррард сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард сравнил форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«И Криштиану, и Месси — невероятные игроки с невероятными историями в футболе. Роналду — великий бомбардир, а Месси — более совершенный командный игрок. Я не могу выбирать между ними, они оба легенды», — приводит слова Джеррарда AS.

На Евро-2024 Роналду в составе сборной Португалии проиграл в 1/8 финала Франции (0:0, пенальти — 3:5) и завершил выступление на турнире. 39-летний форвард сыграл 5 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Месси со сборной Аргентины дошел до полуфинала Кубка Америки, где сыграет с Канадой. На счету 37-летнего игрока 3 матча и результативный пас.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Стивен Джеррард
Евро-2024
2
0
Читайте также
Японских спортсменов на Олимпиаде защитят от непристойных фото
Украинка Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту
Москалькова попросила Киев проверить данные об убийстве военнопленного из России
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
В ФК «Сокол» объяснили решение продать команду через «Авито»
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Ариса» Шпилевский ответил на вопрос о возможности продолжить карьеру в России

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости