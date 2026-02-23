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23 февраля, 05:06

Стерлинг дебютировал в составе «Фейеноорда»

Павел Лопатко

Полузащитник Рахим Стерлинг дебютировал за «Фейеноорд», выйдя на замену и проведя свой первый официальный матч с мая 2025 года, сообщает BBC.

31-летний англичанин, перешедший в нидерландскую команду на прошлой неделе после расторжения контракта с «Челси» по обоюдному согласию, появился на поле на 61-й минуте встречи с «Телстаром». К тому моменту «Фейеноорд» вел 2:1 — с этим счетом матч и завершился.

Предыдущий раз Стерлинг выходил на поле в сезоне-2024/25, выступая за «Арсенал» на правах аренды в последний день чемпионата Англии.

«Я давно не играл, но старался поддерживать форму. Я иду шаг за шагом, пытаясь набрать оптимальные кондиции», — рассказал футболист ESPN.

Главный тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси на прошлой неделе перевел тренировки команды в Бельгию, чтобы Стерлинг мог сыграться с новыми партнерами в ожидании разрешения на работу в Нидерландах. Команда вернулась из Тюбиза после занятия 17 февраля, что позволило игроку дебютировать уже 22 февраля.

«Это было отличное введение в команду. Поездка в Бельгию оказалась очень полезной, чтобы подружиться с ребятами и узнать партнеров. Я здесь ради нового опыта и нового вызова. Теперь важно сохранять стабильность и достигать наших целей», — добавил футболист.

Стерлинг также сообщил, что не общался с главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем. Полузащитник, в активе которого выступления за «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал», рассматривал множество вариантов после ухода из «Челси». Источники BBC Sport сообщали, что интерес к нему проявляли около 18 команд из Англии и Европы.

16-кратный чемпион Нидерландов сейчас занимает второе место в национальном чемпионате, отставая от лидирующего ПСВ на 14 очков.

Стерлинг забил 20 голов в 82 матчах за сборную Англии, но не играл за «трех львов» с 2022 года.

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Рахим Стерлинг
ФК Фейеноорд
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